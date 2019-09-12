الاحتلال يهدم منزلًا بقرية كسيفة في النقب

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس، منزلاً مأهولاً في قرية كسيفة بالنقب الفلسطيني المحتل.

وقالت مصادر محلية إن أليات الهدم مدعومة بعشرات سيارات وحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن هدم المنازل في النقب اقتحمت قرية كسيفة وهدمت منزل الشاب وليد حسين النصاصرة شقيق رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبد العزيز النصاصرة.

وأكدت أن صاحب المنزل المهدوم شاب عقد وعروسه قرانهما قبل أسبوعين فقط، وهدمت السلطات منزلهما بعد تهديد مستمر بفرض الغرامات وملاحقة صاحبي المنزل الأمر الذي رفضه الأهالي، وأعربوا عن غضبهم إزاء مواصلة السلطات هدم المنازل.