كلمة حق بجب أن تقال

كتب: اسامة الكيلاني

ان الذي اشار ونسب لفخامة الرئيس ايا كان باحالة ٥٢ قاض للتقاعد بتخفيض سن التقاعد من ٧٠ سنة الذي تأخذ به كافة النظم الديمقراطية الى سن ٦٠ سنة الذي تأخذ به الانظة الشمولية والاستبدادية والبائدة وهي صفات لدول يجب ابعاد دولة فلسطين عنها لمخالفتها لكل الاتفاقيات الموقعة عليها ولكل المعايير الدولية بهذا الخصوص والتي لم تتبعنا فيها الا دولة الصومال باحالة كل قضاة المحكمة العليا لديها للتقاعد القسري مباشرة بعد صدور القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ لدينا، حيث ظهرت دولة فلسطين بسبب من نسب وزين هذا القرار بقانون كدولة تتدخل بالشان القضائي وهو الامر الذي ترتب عليه احالة كافة قضاة المحكمة العليا للتقاعد القسري خلافا لهذه المعايير والاتفاقيات الدولية والتي ربما قصد من نسب هذا القانون تصفية حسابات شخصية مع هذه المحكمة تحت باب الاصلاح انه يكون بذلك قد ادخل القضاء الفلسطيني في نفق مظلم مرة اخرى لان حالة الارباك التي عاشها القضاء الفلسطيني منذ صدور القرارين رقم ١٦ و١٧ والتي سوف يعيشها بعد الغاء المحكمة الدستورية للقرار رقم ١٦ وخلط الاوراق من جديد وانطباق قرار المحكمة الدستورية على المستشار عماد سليم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا الذي لم يبلغ السبعين عاما يفرض كثيرا من التساؤلات حول الصفة التي سيعود فيها هو ونائبه المستشار هشام الحتو سيما وانهما احيلا للتقاعد وهم يحملان هذه الصفات وسيعودون وجوبا وهما يحملان هذه الصفات اية حالة من الارباك سيترتب على ذلك !!؟؟ ومن سيتحمل مسؤوليتها !!؟؟

هذا من جهة ومن جهة اخرى وبعد ان قام المجلس الانتقالي بتشكيل المحاكم وفقا للاقدميات السابقه؛ فان الامر يستتبع كذلك اعادة كل هذه الترتيبات من جديد وفقا للاقدميات التي ستترتب على عودة القضاة الذين احيلوا للتقاعد القسري وهو ما سينعكس بظلاله السلبية على القضاء برمته وبالتالي عدم ارتياح وارتياب الراي العام وجمهور المتقاضين لهذه التقلبات المتكررة في القضاء الذي يبنون عليه آمالهم بالوصول لحقوقهم باقصر الطرق وهو ما يؤدي في النهاية الى طرح الثقة وزعزعتها بالقضاء من جديد وهي حالة من الارباك تسبب فيها من نسب لفخامة الرئيس لهذه الفاجعة القانونية، وحيث ان قرار المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم هو عين الحقيقة ولا يقبل النقاش او المجادلة فان ذلك يعني ان كل ما جرى باحالة القضاة للتقاعد وعودتهم كافة الى عملهم مرة اخرى لم يكن صائبا وكان خطأ بدليل الغاء هذا القرار من قبل المحكمة الدستورية العليا وهي اعلى محكمة في البلاد.

ان الرجولة والاعتراف بالمسؤولية تقتضي على من اشار على فخامة الرئيس باصدار القرار بقانون وتزيينه بانه سيؤدي الى اصلاح القضاء ان يتحلى بالشجاعة ويستقيل من موقعه ويعلن عن فشله بمعالجة هذه المسألة ايا كان هذا المسؤول بسبب الفوضى القانونية التي تسبب فيها والتي انعكست وستنعكس سلبا على عمل احدى اهم سلطات الدولة ويجعلها حديث الشارع والراي العام وهو امر لا يتفق وحالة الهيبة والوقار الذي يجب ان تتمتع به هذه السلطة ووجوب ابقائها بعيدة عن العبث فيها من قبل من لهم حسابات شخصية لدى قضاة المحكمة العليا.

ان الاعتراف بالفشل والخطأ هو من الفضائل التي ربما ينادي بها من نسب لهذا القرار بقانون وهذا الاعتراف بالخطأ ظاهرة صحية ورجولية وان رؤساء دول عظمى يستقيلون من مناصبهم لاسباب اقل اهمية بكثير من هذه الحالة، اما الامعان والتمادي وعدم الاعتراف بهذا الخطأ الجسيم الذي يصل حد المساءلة والاستمرار في الغي انما يعني عدم الاعتراف بالخطأ والتمادي فيه واصرار من نسب لهذا القرار بقانون وتعاليه بانه هو الفقيه والواعي للشان القانوني دون غيره فتلك صفة لا تمت للمسؤولية بصلة والتي يجب ان يتحلى بها القائد الحقيقي.