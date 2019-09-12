قيادي حمساوي ينتقد بيان الجبهة الشعبية ويدافع عن العمادي وقطر.. و"مزهر" يرد

وطن: قال القيادي في الجبهة الشعبية وعضو لجنتها المركزية هاني مزهر، إن السفير القطري محمد العمادي شخص غير مرحب به.

وجاءت أقوال مزهر ردا على تغريدة الأكاديمي أنور موسى وهو شقيق القيادي في حماس يحيى موسى، والذي انتقد بيان وموقف الجبهة الشعبية على تصريحات السفير القطري محمد العمادي ، حيث اتهم موسى الجبهة الشعبية انها تنسجم في موقفها مع محور الشر العربي المعادي الحركة الإسلامية.

فيما علق القيادي مزهر عليه بجملة واحدة: "العمادي شخص غير مرحب فيه بغزة".

ووجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الأربعاء، انتقاداً شديداً للسفير القطري محمد العمادي.

واعتبرت الشعبية في تصريحٍ لها، أن تصريحات السفير القطري محمد العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه الذي يمارسه خدمةً للمصالح الصهيوأمريكية، والهادفة إلى تطويع المقاومة والإجهاز على القضية والحقوق الوطنية، ومحاولة للتخفيف عن الضغوط التي يتعرض لها الاحتلال جراء استمرار المقاومة.

وأضافت، أن التصريحات الأخيرة للعمادي عدا عن أنها تدخل فج في الشئون الداخلية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن صاحبها ما هو إلا سمسار إقليمي يمارس الخداع السياسي للتغطية على تجارة مسمومة مغمسة بآلام ومعاناة شعبنا، وبأن له دور واضح في تعزيز الانقسام وتعطيل جهود المصالحة، وفي ضرب العلاقات العربية العربية.

وأكدت، أن هذه التصريحات تستهدف أيضاً حرف الأنظار عن المتسبب الرئيسي في معاناة شعبنا والحصار المفروض على القطاع، وهو الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت، إلى ضرورة مقاطعة هذا الوكيل المالي للاحتلال وعدم التعامل معه، محذرة من مغبة التساوق مع برامجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تتقاطع مع المؤامرات والمخططات التي تستهدف شعبنا.