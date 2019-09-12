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معبر الكرامة سيعمل على مدار ال24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر

12.09.2019 05:48 PM
معبر الكرامة سيعمل على مدار ال24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر

رام الله- وطن: أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا أن معبر الكرامة سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر .

وأضاف مهنا في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل يوم الجمعة حتى العاشرة والنصف صباحا، أما يوم السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا في كلا الاتجاهين .

وأكد أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

 

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