معبر الكرامة سيعمل على مدار ال24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر
12.09.2019 05:48 PM
رام الله- وطن: أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا أن معبر الكرامة سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر .
وأضاف مهنا في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل يوم الجمعة حتى العاشرة والنصف صباحا، أما يوم السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا في كلا الاتجاهين .
وأكد أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.