معبر الكرامة سيعمل على مدار ال24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر

رام الله- وطن: أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا أن معبر الكرامة سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر .

وأضاف مهنا في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل يوم الجمعة حتى العاشرة والنصف صباحا، أما يوم السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا في كلا الاتجاهين .

وأكد أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.