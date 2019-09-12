وزير العدل يلتقي بلجنة تطوير الدليل التدريبي للمعاملة الصديقة للأحداث

وطن: التقى وزير العدل، محمد الشلالدة، بلجنة تطوير الدليل التدريبي للمعاملة الصديقة للأحداث "عدالة الأحداث"، لمناقشة إمكانية إقرار الدليل التدريبي لعدالة الأحداث كدليل إرشادي في المعهد القضائي الفلسطيني.

كما وأشار وفد لجنة الدليل التدريبي التي تضم مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، رئيس ناية الأحداث في رام الله ثائر خليل، والقاضي هالة منصور – مجلس القضاء الأعلى، ومن وزارة التنمية الإجتماعية يعقوب صلاح الدين والأستاذ حسن سليم، ومنسقة وحدة الدفاع القانوني الإجتماعي المحامية سوسن صلاحات، أن الدليل تضمّن التعريف بمفهوم المعاملة الفضلى ومهارات التعامل مع الحدث من قبل كافة القطاعات التي تتعامل معه من قضاء ونيابة الأحداث والشرطة ومرشدي الحماية ومحامي الأحداث.

وأضافت اللجنة انها تلقت عدة تدريبات في الأردن لصياغة الدليل، ومهارات تدريبية في مجال معاملة الأحداث، وأن أعضاء اللجنة بإمكانهم تنفيذ دورات تدريبية لتدريب المدربين في مجالات عدالة الأحداث. وقد عبّر وفد اللجنة عن أمله بإعتماد الدليل التدريبي، وأن يعمل المعهد القضائي على تحديد مدربين للتدريبات في المعهد بناءً على الخبرات ومراعاة التخصص.