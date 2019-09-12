الاحتلال يبلغ عائلتي عصافرة بهدم منزليهما

وطن: أبلغت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عائلتي الأسيرين قاسم عصافرة ونصير عصافرة المتهمين بتنفيذ عملية قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية في أغسطس/آب الماضي، والتي قُتل فيها جندي إسرائيلي، بهدم منزليهما.

وأضافت مصادر محلية أن العائلتين أبلغتا بإخطار الهدم عن طريق محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ويشمل الإخطار منزل عائلة الأسير نصير عصافرة المكون من 4 طوابق، ومنزل قاسم عصافرة (4 غرف).

يُذكر أن جيش الاحتلال قام باعتقال الأسيرين عصافرة من بلدة بيت كاحل شمالي الخليل، على خلفية قتل الجندي دفير سوريك،واعتقل أيضاً زوجة قاسم "إيناس" وأخاها، وأحد أشقائه، وثلاثة أخوة لنصير، وثلاثة أبناء لأخواته.