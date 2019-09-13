غزة تستعد لمسيرات العودة وكسر الحصار .. وتحت شعار: "فلتشطب اوسلو من تاريخنا"

رام الله- وطن: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان " فلتشطب اوسلو من تاريخنا ".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الـ 74 في ذكرى توقيع اتفاقية اوسلو وردا على مشاريع الادارة الامريكية لتصفية القضية واجراءاتها بحق قضية اللاجئين ورفضا لتهديدات الاحتلال بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات وتأكيداً على رفض الشعب الفلسطيني للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال.



وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتعزيز الحضور الجماهيري فيها.