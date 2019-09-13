حمدي فراج يكتب لوطن :ماذا لو وصلت اسراء المشفى في حادث سير ؟؟ 13-9-2019

لو وصلت إسراء غريب إلى المستشفى إثر حادث سير، لتم تدخيلها ومعاينتها ومعالجتها ولكانت الآن بيننا حية ترزق، ولكانت سيارات الإسعاف المعتمدة تتسابق على التقاطها وفتح أكثر من مجال أمام المستشفيات الخاصة لاستقبالها على اعتبار أنها سيارات الاسعاف، تتلقى حصتها "كومسيون" من مثل هذه المشافي لأن شركات التأمين تغطي مثل هذه الحوادث.

هل يغفل الأخ محمد شتية بما يمثله اليوم عن توجيه هذا السؤال لوزيرة الصحة، كيف وصلت إلى مشفيين أحدهما بيت جالا الحكومي وسرحت قبل أن يتم علاجها، ما هو الدور الانقاذي الذي لعبه مدير المستشفى النفسي والعصبي بعد أن عاينها، أين قسم أبقراط الذي أداه هؤلاء إزاء هذه الفتاة التي ملأت استنجاداتها الدنيا وهي تستغيث تخليصها من الوحوش الآدمية على مدار أحد عشر يوما، هل كانت حقا في الغابة الموحشة المرعبة.

أين نقيب الأطباء الذي أقام الدنيا قبل حوالي شهرين ولم يقعدها عندما قدمت مواطنة مريضة ضد أحد الأطباء أنه تحرش بها وقامت الشرطة بتوقيفه، فما كان من النقيب إلا أن يغلق كل مستشفيات فلسطين في وجه المرضى على اختلاف أعمارهم وخطورة أمراضهم.

النائب العام في مؤتمره الصحفي أشار بوضوح في تقرير الطب العدلي الأردني أن سبب الوفاة قصور في التنفس نتيجة الضرب الجسدي والضغط النفسي، ويعلم حضرته أن ثلاثة مشعوذين تناوبوا عليها لإخراج الجن من جسدها، هؤلاء يا سيدي سيتناوبون غداً على جسد فتاة أخرى، كما تناوبوا أمس "حزيران الماضي" على جسد ايمان حمود ابنة الستة عشر عاما من قرية الجيب فاصبحت الآن في مقبرة القرية بدلاً من جلوسها على مقعدها في مدرستها.

لكن كيف و دليل التصنيف والتوصيف المهني الفلسطيني الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2013 وتضم فروع هذه الفئة مسميات مهن من بينها طب الأعشاب والتجبير والحجامة والختان إضافة إلى العلاج بالقرآن والعلاج بالعرافة والسحر (ص84، 85 من الدليل بنسخة pdf) وفق الباحث كمال هماش.

الآن يأتي دور النيابة، ملاذ كل المظلومين، التي من الواضح أنها تناغمت مع ما ادعاه القتلة، ورفضت بإصرار عجيب وغريب الاستماع على انفراد للضحية، فقد كتب المتهم الأول على صفحته قبل اعتقاله ما يفضح الكثير : "أصدرت دائرة الرقية الشرعية في بيت لحم إفادة للنيابة، أثبتت أن إسراء كانت تعاني من (لبس جان)، حيث استيقظت، وشرعت بالصراخ، وكانت تقول إن هناك أشخاصاً يضربونها، وهذا من أعراض اللبس".

تنصلت وزارة الأوقاف الموقرة من هذه الدائرة، لكن النيابة تسلمت "التشخيص الجني" ومالت الى تصديقه وتكذيب إسراء، إذ قيل بأن المتهم الأول من علية القوم الريحاوي وعلى علاقة قديمة بمدير مخابرات سابق ومرشح فاشل في انتخابات حركية، لكن هذا بحد ذاته لم يحل دون أن ينجح في فرض سطوته على العائلة والمستشفى والأطباء والمشعوذين والرقية والنيابة، لكنه عند صخرة إسراء تكسر، لها المجد والخلود وللقتلة والمتساوقين الخزي والعار.