الاحتلال يداهم منازل في برطعة غرب جنين .. ويعتقل شابين في بيت لحم

رام الله- وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدة منازل في بلدة برطعة الواقعة خلف جدار الضم العنصري، جنوب محافظة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية" وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها بعد استجواب ساكنيها، وعرف من أصحابها من عائلة قبها، وهم: جمال مسعود، وعايد مسعود وعلي مسعود، وعبد الله مسعود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجراً، شابين من مدينة بيت لحم بعد اقتحام المدينة وهما : مهدي عمر زيادة، ومنتصر حسين شختور. وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.