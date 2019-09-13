خريف "أوسلو".. في انتظار خريف الغضب لكنس الجريمة ومرتكبيها

وطـن للأنباء- كتب رئيس التحرير: إذا كان لكل إنسان "برج"، يحدد مصيره، فإن للشعب الفلسطيني شهر "أيلول" الذي كان له بمثابة البرج الفلكي، الذي وحّد الفلسطيني بالطبيعة؛ خريف أيلول الذي تتساقط فيه أوراق الشجر، مثلما تساقطت في خريف أوسلو أوراق الوطن. وكان هذا الشهر بحسب وصف شاعرنا بانه "خريفنا" الذي يدنو من الأبواب.

فالبرج الفلكي للفلسطيني لهذا الشهر الأسود، ابتدأ من أيلول الأسود (1970)، عندما أُخرجت المنظمة من الأردن، أكبر حاضنة للاجئين الفلسطينيين. وغادرت إلى لبنان بحروبه الأهلية وانشغالاته وانقسامته، ليكون حصيلتها أيلول أكثر سواداً في مجزرة صبرا وشاتيلا (1982). ومن ثم إخراج المنظمة من دول الطوق، وتشتيت المقاومة بين القارت، من ثم تعود المنظمة أيضاً في أيلول 1993 من نفق أسلو، بما حملته بنوده من مجزرة لأوراق الوطن، لا تقل فداحة عن المجازر التي سبقته بحق الأفراد واللاجئين.

المنظمة التي أنشئت لتُخرج القضية الفلسطينية من غرفة الإنعاش، وتضعها على فوهات البنادق، دخلت إلى فلسطين، باعتراف متبادل مع العدو، وعادت القيادة إلى فلسطين على بساط أحمر، محاطة بحرس الشرف، وتحت معزوفة النشيد الوطني. فتحوّل القادة إلى مسؤولين، والمهام إلى امتيازات، وجُرّمت مقاومة الاحتلال.. لنكتشف بعد الأيلول السادس والعشرين على أوسلو، بإنه "ما هو إلا شِرك إسرائيلي" بتعبير جورج حبش.

المنظمة التي وقعت أوسلو، معترفة بالعدو، لتنال اعتراف العدو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد، وقعت بالفخ الإسرائيلي، وأعطت شرعية للمطبعين العرب، بأن يصبحوا بعد 26 عام، هم المتحدثون والمقررون وعاقدو الصفقات مع الاحتلال، ليصاغ مصير القضية في عواصم التطبيع من الدوحة إلى المنامة إلى أبو ظبي... فانتهى اعتراف الاحتلال بالمنظمة، بينما اعتراف المنظمة بشرعية الاحتلال على 78% من أرض فلسطين هو الذي بقيّ. يضاف إليها 503 مستوطنات في أراضي 67، يعيش فيها مليون مستوطن بأمان، محميين ببنود مكافحة وتجريم المقاومة والكفاح المسلّح، وحذف البنود المتعلقة بها من ميثاق المنظمة واستبدالها بالتنسيق الأمني الذي حفظ على الدوام حق المعتدي.

فبعد 26 أيلول على أوسلو، لم يبقَ منه سوى الشعار، الذي تستميت القيادة في خدمته، حتى تحوّلت إلى حارسة للهزيمة، بينما منظمة التحرير الفلسطينية فقد "حوّلت نفسها من حركة تحرر وطني إلى ما يشبه حكومة بلدية صغيرة، مع بقاء ذات الحفنة من الأشخاص في القيادة"، بتعبير إدوارد سعيد.

نستذكر ذكرى جريمة أيلول أوسلو، ونحن نراقب الكثير من الجثث التي كانت ضحية له، وكيف اشتم إدوراد من نيويورك عفن تحللها قبل أن تُقتل؛ الانتخابات والديمقراطية الموعودة انحصرت بالبلديات وبعض الجامعات والغرف التجارية.. الاقتصاد الريعي الذي يجبيه الاحتلال ويقطعه يساوم به.. أما المجلس التشريعي، الذي كان أول لبنات الدولة الموعودة، انحل، والتمثيل الشرعي والوحيد تكاثر، وصار كل انفصال جغرافي ووطني، يردّ عليه بانشقاق فصائلي، مدعوم وممول من عواصم شقيقة أخذت على عاتقها دور تنشيف ما بقي من ريق لدى فصائل الرفض.

وها هو أوسلو ينعى الفصائل والأحزاب التي احتفلت به، ورقصت بانتخاباته لمرة واحدة. لا نستثني الذين عارضوه، ثم اقتسموا غنائمه، عندما ادخلوه لفترة وجيزة إلى غرفة الانعاش بديمقراطية المرة الواحدة؛ اليمين الذي استشهد بـ"وإن جنحوا للسلم فاجنح لها". واليسار الذي استشهد برسالة لينين إلى تروتسكي للخروج من الحرب العالمية الأولى، يطالبه فيها بالتوقيع على اتفاقية استسلام مُذلة "وقع.. لقد وقع الجنود الهاربون من المعركة بأقدامهم قبلك". دون أن يمحصوا أن لينين ورث تلك الحرب ولم يصنعها، وكان قد وصفها بأنها "حرب بين لصوص".

بعكس الحرب التي كانت بين الفلسطينيين واعدائهم، حرب بين اللص وصاحب البيت، ولكنها مقدرة الانتهازيين على حرف معنى التاريخ!

وكانت الحصيلة الكثير من الجثث المشوهة، الكثير من رائحة الموت، خلقتها اتفاقية الاستسلام المذله لفترة من الوقت، فأوهمت الفلسطينيين ببعض الأمل، أمل كان مشروطاً بتبادل الثقة بين القاتل والضحة، قام الاحتلال طوال تلك الفترة بتمرير رسالة للفلسطينيين بأنهم أخذوا "الفرصة" ليحكموا أنفسهم وفشلوا.. ليعود إلينا كمُستعمر مدني يرتدي القفّازات البيضاء، بعد أن كان الجندي الذي يقاومه أطفال الحجارة.

أما الذين خاضوا مقامرات تبادل الثقة والتفاهمات مع المستعمر، فكان لأوسلو فائدة وحيدة، بأنه كان خريفهم أيضاً، وأسقط عن عريهم ورقة التوت، بعدما أعطونا الانقسام واقتسموا الكراسي.. تنازلوا عن الوطن وأخذوا الحكم الذاتي.. أعطونا الحدود والجدار وأخذوا بطاقات VIP.. أعطونا مقابر الشهداء وزنازين الأسرى وأخذوا القصور..

ولكن في مقابل أيلول الكارثة عام 1993، وبعكس دورة الطبيعية، تفتحت في خريف أيلول 1996 أزهار "هبّة النفق"، وهذه الهبّة كانت أول رصد لوفاة أوسلو.

ثم انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، التي حفرت عميقاً لقبر أوسلو، بسواعد ما يقارب 5 آلاف شهيد وأضعافهم أسرى.

ثم الانسحاب من غزة في أيلول 2005، عندما أجبرت المقاومة شارون على تفكيك المستوطنات.

واليوم ينتظر الشعب الفلسطيني "أيلول" الغضب، الذي يدفن فيه جثة أوسلو، ويكنُس آثار الجريمة ومن ارتكبها.