الرأي العام .. بين قوة التأثير .. والسلبية

كتبت :أسماء سلامة

كنت إذا نظرت إلى ما وصل إليه ( الرأي العام ) في المجتمع الفلسطيني من سلبية أُصاب بالإحباط الشديد، يؤسفني قول ذلك ولكنه حقيقة ما أشعر به . وإن كان الأمر قد تغير قليلاً بعدما ثار الرأي العام وشكل قوة تأثير كبيرة في قضية المرحومة إسراء والتي بات يعرفها الجميع، ويقف على أدق تفاصيلها وتطوراتها لحظة بلحظة. وكأننا في بث حي ومباشر طوال اليوم.

إن انصراف فئات المجتمع وشرائحه عن الوقوف إلى بجانب بعضها بالبعض في القضايا المختلفة خلق حالة مؤلمة من اللامبالاة والسلبية، لا يتحرك الكل من أجل الكل، وتترك الأمور كل إلى فئته وكأن المصالح منفصلة.

عندما ظهر مشروع قانون الضمان الاجتماعي، هب المعنيون والمستهدفون فقط للوقوف في وجه هذا القانون والدفاع عن مصالحهم ومستقبل أولادهم ، ووقف البقية موقف المشاهد من بعيد، يراقبون ما الذي ممكن أن تصل إليه الأمور وماذا يمكن لهذه الحشود أن تحقق ..

وعندما تم اقتطاع جزء من رواتب موظفي القطاع العام .. وقف البقية يشاهدون ما يحدث عن بعد لنرى كم يصبرون وكم يتحملون، ألم يقفوا ليتفرجوا علينا سابقاً ؟ ( إجاهم الدور ).

في قضية الأسرى ...للأسف لا يخرج لأي تجمع أو وقفة تضامنية إلا من كان له قريب من ضمن الأسرى .. وقلة قليلة من أفراد المجتمع المناصرين لقضية الأسرى وكأن الأمر لا يعني البقية . ولا نرى إلا بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ( الله يفك أسرهم ، الله يعينهم ، الله يفرجها عليهم ).

تجزأت مواقفنا وأهدافنا ومصالحنا كما تجزأت مدننا عن بعضها البعض، بات الإنسان لا يتخذ موقفاً إلا إذا ( وصل البلّ للذقن ) كما يقولون .

ألسنا أبناء وطن واحد ، ومصيرنا مشترك ؟ لماذا فقدنا الوحدة في قلوبنا ومواقفنا وأهدافنا.

بتنا عصيا متفرقة يسهل كسرها وسحقها .. فلسطين تعني أرضاً وشعباً .. تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً وليست مجموعات صغيرة تجتمع كل منها على مصالح مشتركة ،، لسنا أحزاباً وانتماءات ونقابات وهيئات لكل منها نظامها الخاص وقوانينها الخاصة فقط. وما يجري عليها لا يمس غيرها .. هذا المجتمع بنسيجه الحالي فقد الوحدة بكل معانيها ... وحدة الشعب والأرض والمصير.

أصبحت القضايا التي تثار للنقاش في الرأي العام فيها جانب من الانتقائية، لا يسلط الضوء على كثير من الجوانب على الرغم من أهميتها وتأثيرها على المجتمع لأنها لا تتفق مع بعض معايير الحساسية والغرابة والجذب في بعض الأحيان ، نعظّم بعض الأمور ونغض الطرف عن البعض الآخر.

من الذي يقرر أي القضايا أكثر أهمية، وأيها يجب أن تثار وتصبح قضية رأي عام وأيها يتم التعتيم عليها، أو وضعها على الرف .

حالات مرضية لأطفال وشباب في مقتبل العمر ونساء وشيوخ تقشعر لها الأبدان ... ألا ترتقي لمستوى قضايا رأي عام، في ظل النقص في التجهيزات الطبية في مستشفياتنا وإيقاف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية ؟

حالات قتل لشباب وإلقاء أطفال حديثي الولادة على أدراج البنايات وأمام الجوامع تحت الأشجار .. ألا ترتقي لمستوى قضايا رأي عام ؟؟

مشكلة شركة الكهرباء والديون المستحقة عليها والتهديد بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق خدماتها .. ألا ترتقي لقضية رأي عام ... أناس يدفعون ثمن الكهرباء قبل استهلاكها لماذا يدفعون ثمن ديون الشركة ؟؟

اكتظاظ الصفوف الدراسية في المدارس ، وافتقار الكثير من المدارس للظروف الملائمة لأبنائنا من حيث جهوزية الغرف الصفية والساحات والتدفئة فيها . أليست قضية رأي عام ؟؟

الغلاء الرهيب الموجود في البلد ، والذي يشمل كافة نواحي الحياة، في ظل ثبات الدخل واقتطاع جزء من الرواتب وهبوط قيمة الدولار والعملات الأخرى .. ليس قضية رأي عام أيضاً ؟؟

الفساد بكافة أشكاله ومواقعه، والذي يستشري في البلد ، ويؤثر على كافة الجوانب، وكافة الفئات والشرائح ... ألم يرتق بعد ليصبح قضية رأي عام ؟

ما يجري في غزة / فلسطين هو قضية رأي عام وليس شأننا خاصا بأهلنا في غزة. هم جزء من هذا البلد ومنا ...

مكب زهرة الفنجان، الذي يعد كارثة بيئية .. ليس شأناً خاصاً بأهلنا في جنين، بل هو قضية رأي عام ،، فلك لا أحد يشير له أو يتحدث عنه أو يلفت الانتباه لآثاره المدمرة على البيئة ؟

من الذي يتحكم في بورصة التداول في الرأي العام، يرفع أسهم هذه القضية ويهبط بأسهم الأخرى.

أتدرون ما هي المشكلة الحقيقية ؟ أنه لا يوجد لدينا رأي عام على أرض الواقع، لأن الرأي العام ليس انتقائياً وليس مزاجياً وليس مجزأً .. بل إن المصلحة العامة هي من تحركه في الاتجاه الصحيح وهي البوصلة.

وإن كانت الأمور حسب مؤشر الأهمية للرأي العام لها أولويات ولها مرجعيات وناس تحركها وفقاً لأهوائها ووفقاً لمصالحها .. ففي هذه الحالة خرجنا عن المعنى الصحيح للرأي العام، وأصبح رأياً خاصاً متستراً في عباءة الرأي العام.

وفي النهاية ومن أجل أن نرتقي بهذا المجتمع، ومن أجل أن نحقق أملنا في التغيير إلى الأفضل لابد أن تكون مواقفنا موحدة من كافة القضايا مهما كانت الشريحة التي ستتأثر بها ،،لأن فئات الشعب كلها مترابطة وما يطرأ على فئة من فئات المجتمع لابد وأن يؤثر على الأخرى ،، هي سلسلة من الحلقات المترابطة ،، لا يوجد فيها حلقة قوية وأخرى ضعيفة والأخرى الأضعف.

لنا قوة كبيرة للتأثير ولكننا لا نستغلها بالطريقة الصحيحة ... آن الأوان لتوجيهها كما ينبغي، لأن هناك الكثير من القضايا التي بحاجة لرأي عام ينتصر لها .