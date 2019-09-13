اقتصاديون وسياسيون لوطن: "أوسلو" ابعدنا عن حلم التحرر وتحقيق اقتصاد وطني يحمل مشروع الدولة

وطن- ريم أبو لبن :"نتائج أوسلو كارثية على الشعب الفلسطيني وفي مختلف المجالات، حيث يفتقد لمرجعية دولية وقانونية، وقد قام على مفاوضات ثنائية أشبه بمفاوضات الذئب والحمل، خاصة وأن اسرائيل أصبحت تملك كل شيء". هكذا وصف رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية اتفاق "أوسلو"، الذي مضى على إبرامه 26 عاماً.

وقال رباح: "أوسلو عمّق الاحتلال ولم يحاصره، وساعد الاحتلال على فرض سيادته على الارض سياسا واقتصاديا وأمنيا، ومنع القضاء بأن يمد ولايته على جميع الاراضي الفلسطينية".

وتابع رباح حديثه لـوطن موضحاً "الجريمة الكبري" بالاتفاق: "أوسلو فرض تنازلات على الفلسطينيين، خاصة وأنه لم ينص على وقف الاستيطان الاسرائيلي، وقد اتخذت إسرائيل منه غطاءً لتكثيف توسعها الاستيطاني في مختلف الأراضي الفلسطينية، وفرض وقائع على الارض، والتهويد".

وأشار في حديثه بأن "أوسلو" قد ضاعف الاستيطان 9 مرات عما كان عليه سابقا، حيث ازدادت أعداد المستوطنات والمستوطنين، بجانب تقسيم الاراضي الفلسطينية وفقا للتصنيفات الإسرائيلية (أ،ب،ج)، حيث أن مناطق (ج) تعمدت دولة الاحتلال أن تبقيها بيدها لتفرض حلولها بفرض امر الواقع، خاصة في مناطق الغور والقدس.

وعن اتفاق أوسلو، تساءل: لماذا يبقى الاعتراف قائما بدولة "لإسرائيل" التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية التي اعترف بها العالم في الأمم المتحدة. ولماذا لا نسحب اعترافنا بـ"أسرائيل" كأحد خطايا واخفاقات أوسلو؟ ولماذا نبقى متمسكين بهذا الاتفاق وإسرائيل لا تلتزم ببنوده؟

وأضاف: "هذا الانتظار وامكانية العودة للمفاوضات الثنائية مضيعة للوقع وتحقق خسائر كبيرة للفلسطينيين، وعلينا ان نحسم بخيارتنا ما بين المقاومة الشعبية على الارض وتدوين قضية فلسطين لدى الامم المتحدة، والابتعاد عن مربع أوسلو بالكامل".

أما المحلل السياسي، جبريل جحشان، فقال لوطن "أوسلو لم يكن خطوة للتحرر الفلسطيني وإنما عقبة جديدة في طريقه، وقد ثبت هذا الامر مع الزمن.. وهو نكبة ثانية".

وأضاف: "نحن لسنا أمام إنجاز أو محاولة تسهيل حصولنا على التحرر الوطني أو تقصير عمره، وأصبحنا أمام كارثة بكل معنى الكلمة، ولم تعد المقاومة الشعبية صامدة كما في السابق".

وأوضح بأن "أوسلو" جاء كحل للطبقة البيروقراطية الموجودة داخل منظمة التحرير الفلسطيني، والتي استطاعت خلال 25 عاماً أن تنسج تحالفات مع الرأسمال "الطفيلي" الوافد، على حد تعبير جحشان، تحت إطار تبادل المنفعة. بجانب الشركات التي دخلت الضفة وغزة ولم تستثمر في القطاع الإنتاجي كما يجب، وإنما احتكرت القطاع العقاري والخدماتي.

وقال: "هذا نتاج أوسلو، قد تولدت المنافع، وتفشى الفساد، وقد بدا ظاهراً اقتصاديا واجتماعيا وفكريا.. أوسلو أفسدت الفكر والثقافة".

أما حركة "حماس" وبعد 26 عاما على إبرام اتفاق "أوسلو" وجدت بأن الاتفاق يكرس سلطة "وهمية" خادمة للاحتلال، على حد تعبير الحركة في بيان صدر عنها يوم الخميس.

حيث ذكّرت الحركة في بيانها، بأن اتفاقية "أوسلو" كانت انتكاسة سياسية وكارثة. وجاء في البيان: "هذا الاتفاق منح الكيان الإسرائيلي بجرة قلم 78‎%‎ من أرض فلسطين، دون أن يمنح الشعب الفلسطيني الحق في الباقي، إذ تركها للمساومات في ظل موازين قوى تلعب لصالح العدو وتمكنه من فرض شروطه مستغلاً تأجيل الملفات الكبرى كملف القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن والأسرى".

إن تحررنا من قيود "أوسلو"..

وأضاف رباح: "علينا أن لا نبقى في مربع أوسلو، والتنسق الأمني والعلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، وان نضع خياراً سياسياً جديدا قائم عل الجمع ما بين المقاومة والعمل السياسي والدبلوماسي".

وأوضح بان البديل لأوسلو هو الذهاب للشرعية الدولية والمطالبة بتطبيق قراراتها للضغط على الاحتلال كي ينهي احتلاله. وأضاف: "بيدنا الآن اعترافا من الامم المتحدة بأن فلسطين دولة تحت الاحتلال، حيث أن القرار 19/67 لعام 2012 أكد على ذلك. ولنذهب لمجلس الأمن والأمم المتحدة ومن أجل عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية وباشراف كل الدول قائمة العضوية لاجبار الاحتلال على انهاء احتلاله".

وأشار بأن ما يطلب للتحرر من قيود "أوسلو" بجانب التوجه للشرعية الدولية، هو خيار المقاومة الشعبية، حيث أن احد طرق استنهاض الحالة الشعبية وابراز جدوى للنضال والمقاومة يكمن بالغاء اتفاق "أوسلو" وكل الالتزامات التي ترتبت عليه وتحديدا "التنسيق الأمني" مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف: "إن حسم الخيار السياسي تجاه اتفاق أوسلو والتحرر من قيودها، حينها تتحول المواجهات والاشتباكات الشعبية مع الاحتلال إلى مقاومة منظمة".

وتابع حيدثه لـوطن للانباء قائلاً: "الموقف الرسمي حتى الآن لا يشجع على التحرك الجماهيري، ونحن بحاجة لمظلة سياسية كي تخرج الجماهير بموقف وطني فلسطيني موحد يتجاوز اوسلو والتمسك بخيار المقاومة الشعبية على الارض".

أما المحلل السياسي جبريل جحشان، فقد أوضح أن التحرر من اتفاق "أوسلو" هي مسألة نضالية طويلة، لأنه عقبة أمام التحرر الفلسطيني، وليس خطوة على طريق التحرر.

وقال: "لم يكن أوسلو مجرد اتفاق ويمكن الانفكاك منه وانما هو مسار وجبه مقاومته الآن، وبدلا بمطالبة السلطة بالتخلي عنه وانما بحل السلطة وهذا خيار أفضل".

"أوسلو وباريس لم ينجحا اقتصاديا"

وفي الشق الاقتصادي من تأثيرات اوسلو، أوضح الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم بأن الاتفاق قد فشل سياسا على الارض وتسبب بفشل تأسيس اقتصاد وطني فلسطيني قادر على حمل مشروع الدولة، وأضاف: أوسلو وملحقه بروتوكول باريس الاقتصادي ربما قد حققوا نمواً اقتصاديا، وأنتجا مظاهر التطور المادي الحديث، ودفعا بعض الاستثمارات وخلق مؤسسة بيروقراطية متمثلة بوزارت وجهات حكومة ضخمة، ولكنهما فشلا في بناء اقتصاد وطني تنموي وعادل ومستدام حيث تتساوى فيه الفرض في الحصول على الخدمات العامة والتوظيف".

وتابع عبد الكريم: "أُبعدنا عن تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني اميلاً وأميال بفعل أوسلو وباريس، وهما قتلا الحلم لدى الشباب والجيل الذي عاش "أوسلو"، حيث جاء بنتائج عكسية تماما كما هو متوقع... اوسلو وباريس أفشلا الاقتصاد الوطني".

وبحسب ما أشار فإن اتفاق اوسلو وملحقه باريس قد تسببا بفشل تحرير موارد الطبيعية من أيادي الاحتلال، ومنحنا سيادة اقتصادية على مواردنا.

وأوضح بأن اتفاق "أوسلو" قد جلب من بوادر وملامح عامة لاقتصاد فلسطيني باطاره التشريعي والتنظيمي وبشكل انضج مما كان عليه قبل التوقيع، وضم تنوع في الخبرات الفلسطينية والخارجية، وبتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما هي إلا "مظاهر" خارجية تخفي أهدافاً أخرى.

وتابع حديثه: أوسلو عمق حالة التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، وفشل في تحقيق نمو مستدام وتوزيع عادل بين الجميع، وبقي رهينة بأيدي الاسرائيليين والمجتمع الدولي، كما فشل في بناء جسم إداري حكومي بيروقراطي فعال وقادر على إدارة الاقتصاد والفلسطيني القائم على تعزيز الطاقة الانتاجية تأسيسا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل".

فيما أوضح بأن "أوسلو" قد فشل في خلق حالة انتاجية في الاقتصاد الفلسطيني والتي تساعد في تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات لدينا، مما ينعكس على العجز في الميزان التجاري السلعي والذي تجاوز الـ 5 مليار دولار، أي أكثر من 35% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار إلى أن "اوسلو" قد فاقم من نسبة البطالة ما بين الخريجين والمقبلين على سوق العمل في ظل تراجع النشاط الانتاجي، حيث تقدر نسبة البطالة بـ 33%، بينما قدرت في بداية مجيء السلطة الفلسطينية بـ 10% فقط.

وقال: "فشل أن يحقق العدالة بين افراد المجتمع من خلال سياسات حكومية توجيهية، وتركز الثروة في أيدي القلة، مما سيؤدي لانحصار وتلاشي الطبقة الوسطى، وهذا بفعل سياسات حكومية اقتصادية عامة وخاطئة".

الامر الذي اكد عليه جحشان، قائلاً إن أوسلو قد خلق جيلاً من العاطلين عن العمل بفعل عدم استيعابهم ضمن قطاع إنتاجي ناهض.

وفي ذات السياق، أوضح جحشان قبل أوسلو كانت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني قرابة 27%، واليوم لا تشكل أكثر من 3%، غير أن الصناعة أصبحت تشكل ما نسبته 12% بعد أن كانت تساهم بنسبة 20%.

وقال: "إذاً.. من يساهم بالناتج المحلي الاجماعي هو الاقتصاد الريعي والعقاري والصيرفي والخدماتي هو اقتصاد هش غير قادر على بناء ثقافة الصمود في ظل المضايقات الإسرائيلية".

وتابع حديثه قائلاُ: "نحن الآن وبفعل البطالة أمام شباب تائه ولديه نزعة فردية عالية، ويقدس الانجاز الفردي، حيث لا ينظر إلى الحياة بتفاؤل وأمل ويلجأ للمخدرات، وأصبح يعتمد على الواسطة والمحسوبية في توظيفه وليس بالاعتماد على الذات".

وقال واصفا أوسلو: "نحن نجني من أوسلو خراب مجتمع، وفكر جيل كامل".