غرينبلات يتراجع عن استقالته إلى ما بعد طرح صفقة القرن

وطن: قبل أسبوع واحد فقط، أعلن البيت الأبيض استقالة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وأصبح من الواضح الآن أنه قد يظل في وظيفته على الأقل في المستقبل القريب.

وقال غرينبلات عبر شبكة ELNET ووصل تسجيل المحادثة المغلقة الى موقع "jewish Insider" التابع للوبي الصهيوني في واشنطن، على الرغم من أنني أعلنت استقالتي، إلا أنني أحاول أن أبقى قائدا للفريق حتى يتم تدشين الخطة".

وأضاف غرينبلات، "إذا تم إطلاق الخطة في الأشهر المقبلة، فسأبقى حتى إطلاقها. إذا وافق الطرفان بسرعة، أعتقد أنني سأستمر في قيادتها والبقاء لفترة أطول. عائلتي تدرك هذا الاحتمال وتدعمني تماما".

ووفقا لغرينبلات، كان البيت الأبيض مهتما بنشر الخطة مرتين من قبل، وقبل انتخابات الاحتلال في 9 نيسان/أبريل على الرغم من الإعلان عن الانتخابات الثانية، لكن تقرر في النهاية أن الإسرائيليين قد يشعرون بأن هذا يعتبر تدخلا خارجيا في الحملة الانتخابية الداخلية، لدعم نتنياهو.