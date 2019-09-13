استعدادات لجمعة "فلتشطب أوسلو من تاريخنا"

وطن: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ74 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في بيان صحفي، إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات هذه الجمعة التي تحمل عنوان "فلتشطب أوسلو من تاريخنا"، ردا على مشاريع الإدارة الأمريكية التصفوية ورفضا لمخططات الاحتلال.

ويوافق اليوم الجمعة 13 سبتمبر، الذكرى الـ 26 لـ "اتفاق أوسلو"، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993، وسمي نسبة إلى أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أفرزت هذا الاتفاق.

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وكذلك تعزيز الحضور الجماهيري فيها، لافتة إلى "تماسك وسلامة الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال ومخططاته".

وحذرت الهيئة من استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والاعتداء على الوقف المسيحي، داعية جماهير شعبنا في الضفة للتصدي لمحاولات الضم والتهويد لأرضنا من قبل المستوطنين.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.