ليبرمان: نتنياهو منعني من اغتيال إسماعيل هنية

وطن: زعم أفيغدور ليبرمان، وزير حرب الاحتلال السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خدعه ومنع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأضاف ليبرمان في مقابلة أجرتها معه القناة 12 العبرية اليوم الجمعة، أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معه كان أحد بنوده إسقاط حكم "حماس" في غزة، و"لكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية".

وزعم ليبرمان أن نتنياهو "منح الحصانة" لقادة "حماس" رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وإنتاج الصواريخ، وقال:"قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة "حماس" ورحبوا بهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة".

ووصف ليبرمان زيارة نتنياهو لروسيا والتي قام بها أمس الخميس، بأنها "زيارة انتخابية وغير أمنية وغير سياسية، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية فقط".