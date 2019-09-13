ارتفاع عدد المضربين عن الطعام لـ (39) أسيراً

وطن: أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الخميس، بارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة الى (39) أسيرًا، بعد انضمام 10 أسرى للإضراب صباح اليوم الجمعة.

وكشف المكتب في بيان مقتضب عن "انضمام 10 أسرى من سجن رامون للمضربين عن الطعام احتجاجا على أجهزة التشويش، ليرتفع العدد إلى 39 أسيرا".

وويوم أمس الخميس، أشار الكتب نقلاً عن الحركة الأسيرة، إلى أن 100 أسير من عدة سجون سينضمون للإضراب مطلع الأسبوع المقبل ما لم تقدم إدارة السجون حلول تنهي أزمة أجهزة التشويش المسرطنة.

وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قد وقعت اتفاقا مع إدارة السجون في ابريل الماضي يقضي برفع أجهزة التشويش المسرطنة من السجون مقابل أن ينهي الأسرى إضراب الكرامة 2 الذي استمر لـ 8 أيام، إلا أن إدارة السجون تنصلت من تطبيق بنود الاتفاق الأمر الذي دفع الأسرى للعودة للإضراب مجددًا.