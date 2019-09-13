نتنياهو : اعلان الحرب على غزة قد يحصل في أي لحظة

وطن: هدد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحرب على قطاع غزة في أي لحظة، وذلك عقب عودته من روسيا صباح اليوم الجمعة.

وقال نتنياهو فور عودته من روسيا، إن إعلان الحرب على قطاع غزة قد يحصل في كل لحظة.

كما تحدث عن لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأهمية التنسيق الأمني مع الجيش الروسي في سوريh، وعن التقارير التي تحدثت عن زرع أجهزة تجسس إسرائيلية في واشنطن.

ووصف نتنياهو لقاءاته في موسكو بـ"الممتازة" مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والرئيس فلاديمير بوتين، مضيفا أنه جرى التطرق إلى أدق التفاصيل في الموضوع الأمني.

وردا على سؤال حول إمكانية إصدار أمر للجيش بإعلان الحرب على قطاع غزة في الأيام القليلة المتبقية قبل الانتخابات، قال نتنياهو إن ذلك قد يحصل في كل لحظة.

وكان نتنياهو قد "تعهد" يوم أمس، الخميس، لإذاعة "كان" بـ"إسقاط سلطة حركة حماس"، مضيفا أنه "على ما يبدو لا خيار سوى الحرب".