اصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة

وطن: اصيب 55 مواطنا بجراح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 55 اصابة بجراح مختلفة منها 29 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "فلتشطب اوسلو من تاريخنا" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.