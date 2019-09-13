الثاني خلال ساعات .. وفاة طفل 9 سنوات غرقا في العيزرية

وطن: توفي طفل 9 سنوات غرقا في بلدية العيزرية مساء اليوم الجمعة، حيث باشرت الشرطة والنيابة العامة بضواحي القدس التحقيق بظروف وفاة الطفل الذي وصل متوفيا لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة اُبلغت عن وصول الطفل مصعب سعيد جهالين 9 سنوات الى مجمع رام الله الطبي متوفيا اثر سقوطه في برميل مياه ببلدة العيزرية وتحركت قوة من قسم التحقيق وادارة

المباحث للمشفى وتم ابلاغ النيابة العامة .

واضاف ارزيقات بان وكيل النيابة العامة قرر التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة .

وكان قد عُثر عصر اليوم الجمعة على جثمان الطفل جابر 12 عام من سكان مدينة الخليل داخل بركة مياه زراعية بعمق 6 متر في منطقة واد الغروس شرق المدينة .