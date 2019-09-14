أمس.. الدفاع المدني يتعامل مع 41 حادث حريق وإنقاذ

رام الله- وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 41 حادث ضمت 30 حالة حريق و11 حالة تقديم مساعدة، منها 26 حريق أعشاب وأشجار نتج عنها احتراق 90 شجرة، خلال يوم أمس الجمعة.

وتعاملت الطواقم مع ثلاث حوادث سير في مدينة يطا جنوب الخليل، وبلدة كفر عقب شمال القدس، وبلدة عزون شرق قلقيلية.

وتم انتشال جثة طفل من بركة مياه زراعية في مدينة الخليل، والتعامل مع مصعد كهربائي عالق في مدينة دورا جنوب غرب الخليل.

وفتح باب منزل عالق في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.