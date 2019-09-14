فيديو| غرفة تجارة الخليل لوطن: مهرجان العنب يأتي لدعم المزارع، واسعار المنتجات فيه اقل ب30% من سعر السوق

وطن: كما كل عام انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات مهرجان العنب من قلب الخليل وبالتحديد من البلدة القديمة، يهدف لتسليط الضوء على المنتج الفلسطيني بشكل عام، والعنب بشكل خاص، بصفته المنتج الأول اقتصاديا في محافظة الخليل.

المهندس طارق التميمي مدير عام الغرفة التجارية وعضو اللجنة التحضيرية لمهرجان الخليل، اشار الى ان ايام العنب الخليلي تمتد على مدار ثلاثة ايام تبدأ اليوم السبت وتنتهي الاثنين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، يشارك فيه الغرفة التجارية والصناعية في الخليل، بلدية الخليل والمحافظة وشركة انفنتي، بالتضافة الى لجنة اعمار الخليل وزارة الزراعة.

وقال التميمي لوطن، أن الهدف من المهرجان ايصال رسالة بأننا هنا في قلب الخليل للتسوق وفرصة للجميع ليشاركنا ونحن على بعد امتار من الحرم الابراهيمي وفي قلب البلدة القديمة، كما يهدف ايضا لدعم المزراع، ليتمكن من تسويق منتجاته وان نجد كل البيئة المواتية لهم.

وأشار الى ان تسويق العنب اليوم بأقل ب30% من سعره في الاسواق، وهذا فرصة للجميع.

اما يوسف صلاح من بلدة الخضر، جاء ليشارك في المهرجان ويعرض منتجه، بعث برسالة عبر وطن، للمسؤولين بأن تذوقو عنب الخليل وعنب فلسطين، وللمسؤولين نريد منكم مزيدا من الاهتمام والدعم والمساندة للمزراعين وخاصة في خليل الرحمن وبيت لحم وقراها التي تتعرض لهجمة احتلالية شرسة في الاونة الاخيرة.