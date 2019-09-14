ادارة السجون تنقل 3 من قيادة الحركة الاسيرة الى العزل لاضرابهم

رام الله- وطن: قال مدير عام نادي الاسير عبد العال العناني، إن ادارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة من قيادة الحركة من سجن "ريمون" الى زنازين العزل، وهم: محمد عرمان، ومعاذ سعيد بلال، ومحمود شريتح، نتيجة اضرابهم عن الطعام لعدم التزام ادارة سجون الاحتلال بالتزاماتها بعد اضراب "الكرامة 2" الذي تم بموجه الاتفاق على ازالة اجهزة التشويش والسماح للاسرى بتركيب هواتف عمومية للاتصال مع ذويهم.

وأضاف العناني في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، أن إدارة سجون الاحتلال تعهدت بجلب الشركة المسؤولة عن تركيب أجهزة التشويش غدا الأحد، مشيراً الى أنها تنوي تخفيف وضع هذه الاجهزة فقط وليس ازالتها بالكامل كما يطالب الاسرى، لافتاً إلى ان نحو 39 أسيراً ماضون في اضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم التي تماطل مصلحة سجون الاحتلال في تنفيذها.

وأوضح العناني أن الوضع الانساني للاسرى صعب للغاية في ظل الهجمة الاحتلالية الغير مسبوقة على أسرانا داخل سجون الاحتلال، مشيراً الى أن اقتحامات السجون بشكل مفاجئ في الفترة الاخيرة أدت الى ازدياد حالة الغليان بين صفوف الأسرى تحديداً في أعقاب استشهاد الاسير بسام السايح، اضافة الى تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض سامي أبو دياك المهدد باستقباله شهيداً في أية لحظة.

وأشار العناني إلى أن 6 من الاسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري، أبرزهم الاسير المريض بسرطان الدم، احمد غنام الذي يواصل اضرابه لليوم ال 63.