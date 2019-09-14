خرائط "غوغل" تكشف موقع جثة بعد 20 عاما

وطن: في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997، اختفى وليام مُولدت الذي كان يقطن في منطقة لانتانا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد أكثر من عقدين، كشفت خرائط غوغل عن سيارة غارقة في بحيرة، وبداخلها بقايا جثة هذا الرجل.

وكان مولدت اختفى وهو في طريق العودة إلى منزله، بعد سهرة قضاها في أحد الأندية، لكنه لم يصل إلى منزله منذ ذلك الحين، وكان يبلغ من العمر آنذاك 40 عاما .

وبعد الإبلاغ عن اختفائه، بدأت الشرطة تحقيقا في الموضوع، لكن الاهتمام بالقضية قد تراجع مع مرور الوقت.

وفي 28 من أغسطس/آب، وبعد نحو 22 عاما، تلقت الشرطة بلاغات بالعثور على سيارة غارقة في بحيرة صغيرة في منطقة "مون بِاي سيركل" بقرية ولينغتون، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

عندما سُحبت السيارة من مياه البحيرة، عثر بداخلها على بقايا هيكل عظمي، وبعد مرور أسبوع من الفحوصات، تأكدت الشرطة من أن البقايا هي بالفعل تخص وليام مولدت، الذي اختفى قبل أكثر من عشرين عاما.

وقالت الشرطة إن أحد القاطنين السابقين في المنطقة التي كان يسكن فيها مولدت، قد اكتشف السيارة الغارقة في البحيرة الصغيرة باستخدام خرائط غوغل.

بعدها اتصل الساكن السابق بأحد السكان الحاليين في منطقة "مون بِاي سيركل" ليخبره بما شاهده على الخريطة، فبدأ الساكن الحالي بحثا آخر مستخدما طائرته المسيرة "درون"، وتأكد من وجود سيارة غارقة في البحيرة الصغيرة، ثم أبلغ الشرطة بما شاهده.

(bbc)