ضبط وإتلاف 8 مركبات غير قانونية في رام الله

رام الله- وطن: اتلفت الشرطة وباسناد من الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، 8 مركبات غير قانونية وألقت القبض على 20 شخصا مطلوبين للقضاء وتم توقيف 6 اشخاص لقيادتهم لمركبات غير قانونية خلال اجراءات امنية لفرض الأمن والنظام العام في قرية صفا وبيت لقيا وخربثا المصباح غرب رام الله .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قيادة المنطقة والعمليات المشتركة منذ ساعات الصباح الباكر نفذت إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون في قرية صفا وبيت لقيا وخربثا المصباح تم خلالها ضبط وإتلاف 8 مركبات غير قانونية والقي القبض على 20 شخصا مطلوبين للقضاء وتوقيف 6 اشخاص لقيادتهم لمركبات غير قانونية .

وناشدت الشرطة المواطنين إلى عدم إقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية وذلك لخطورة هذه المركبات من تعريض حياة سائقيها وحياة الآخرين للخطر.