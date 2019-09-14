انطلاق فعاليات "أيام العنب الخليلي" في البلدة القديمة وسط الخليل

الخليل- وطن:انطلقت اليوم السبت، فعاليات "أيام العنب الخليلي" في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجنة اعمار الخليل، وإدارة مهرجان الخليل الاول 2019.

وأكد وزير الزراعة رياض عطاري، على أهمية هذا المهرجان بالبلدة القديمة من الخليل وما تمثله من قصص صمود وتحد في كافة المجالات الحياتية.

وأضاف عطاري، "هذه الرسالة تعبر عن مدى حرصنا على بلدتنا ومقدساتنا وتراثنا وارضنا ومفادها ان الاحتلال الى زوال فهم عابرون ونحن باقون هنا متجذرون،وستبقى هذه المهرجانات والمعارض الزراعية تساهم في نقل الخبرات والتشبيك والإطلاع على أحدث ما وصلت اليه التقنيات الحديثة،التي تعود بالفائدة على القطاع الزراعي، وسيبقى المزارعون السد المنيع وخط الدفاع الاول في وجه مشاريع الاستيطان،رغم ما يواجهونه من قمع ومصادرة وتهويد للأرض.

وأشار الوزير عطاري،الى ان لقطاع العنب الذي اصبح منشرا في كافة محافظاتنا الفلسطينية تقريبا بعدا سياسيا واقتصاديا،وعليه جاءت هذه الفعاليات تجسيدا لأهم المحاصيل الزراعية، وثمن جهود المشاركين في انجاح مهرجان ايام العنب الخليلي.

وشدد عطاري على ان الحكومة تواصل جهودها لدعم المزارعين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم، من خلال منع ادخال العنب الإسرائيلي وعنب المستوطنات للأسواق في فترة انتاج العنب الخليلي بهدف الحفاظ على منتجنا الفلسطيني (عنب الخليل) واستقرار اسعاره في السوق المحلي.

وأضاف وزير الزراعة ان الوزارة تقوم كل عام بتوزيع الاشجار ضمن مشروع تخضير فلسطين،والذي تقدم من خلاله مختلف اشجار الفاكهة وعلى رأسها العنب تشجيعاً منها لزيادة الرقعة الزراعية في وطننا الحبيب فلسطين.

كما القيت عدة كلمات دعا خلالها المتحدثون للمزيد من الاهتمام بالزراعة وخاصة العنب والعمل على تسويقه خارج فلسطين،كما اشادوا بدور المزارع الفلسطيني وثباته على أرضه .

وحضر الافتتاح: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد التميمي،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي،محافظ الخليل جبرين البكري، وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ورئيس ملتقى رجال الاعمال نافذ الحرباوي، واقاليم فتح، ورؤساء بلديات بالمحافظة، وقادة الاجهزة الامنية، وممثلون عن المؤسسات المدنية والاهلية، ووزراء سابقون، واعضاء في المجلسين: التشريعي، والثوري لحركة "فتح"، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة وخارجها.

ويستمر المهرجان يومين ويشمل العديد من الفعاليات والمعروضات التقليدية والصناعات التقليدية والغذائية.