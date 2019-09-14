آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وذكرت الداخلية أن السفر يوم الأحد سيكون مخصصًا "للمتبقي من الحافلة الثامنة، والحافلتان التاسعة والعاشرة من كشف (9/8)".

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت "الداخلية" إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمُطالعة الأسماء: كشف 8 أيلول