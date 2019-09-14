نتنياهو يلقي باللائمة على معارضيه بالتجسس على البيت الأبيض

وطن: ألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجمعة، بتورط معارضيه، بالوقوف وراء نشر التقرير الأميركي، الذي تحدّث عن أن "إسرائيل"، تتجسس على البيت الأبيض، وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري الثلاثاء المقبل.

وهاجم نتنياهو رؤساء أكبر قوائم المُعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، فقال "بالنسبة لهم، كل شيء مسموح، إنهم على استعداد لفعل أي شيء، لكسب بضع أصوات في الانتخابات، حتى وإن كان المس بهذا الكنز الثمين، وهو العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وعلاقاتي مع الرئيس الأميركي".

وكان موقع Politico الأمريكي نشر يوم الخميس أن الولايات المتحدة تشتبه في أن دولة الاحتلال هي من تقف وراء زرع أجهزة تجسس وتنصت بالقرب من البيت الأبيض.

وقال موقع Politico نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين خدموا سابقا في مناصب استخبارية "إن الولايات المتحدة تقدر أن إسرائيل قد زرعت أجهزة تجسس وتنصت مصغرة تعرف باسم StingRays (التقاط هوية الهاتف المحمول الدولي أو IMSI Capture) بالقرب من البيت الأبيض ومواقع حساسة أخرى في جميع أنحاء واشنطن العاصمة".

وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين للموقع "على ما يبدو، صممت الأجهزة للتجسس على الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى كبار مساعديه وزملائه، رغم أنه من غير الواضح ما إذا نجحت الجهود الإسرائيلية".