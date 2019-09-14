المالكي يحذر من تأييد الإدارة الأمريكية لقرارات نتنياهو

وطن: حذر رياض المالكي ، وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم السبت، من تأييد الإدارة الأمريكية لإعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن نيته ضد أجزاء من أراضي الضفة العربية، بعد فوزه في الانتخابات الإسرائيلية.

وقال المالكي إن "الجانب الفلسطيني ينظر بخطورة بالغة لما رشح عن مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الإدارة الأمريكية لا ترى أنّ ما أعلنه نتنياهو حول ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية، يتناقض مع أي عملية سلام مستقبلية".

واعتبر المالكي، أن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي يوم غد في السعودية في "غاية الاهمية والهدف منه إرسال رسالة قوية لا لبس فيها تؤكد موقف هذه الدول حيال تصريحات نتنياهو الخطيرة".

وقال، إن "الاجتماع وزراء الخارجية سيسبقه اجتماع لكبار المندوبين ستبحث فيه مخرجات هذا الاجتماع من حيث اصدار بيان أو قرار من قبل الوزراء يعكس موقف مجموعة الدول الاسلامية المنضوية تحت منظمة التعاون الاسلامي وعددها 57 دولة".

ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، عن مسؤول في الخارجية الأمريكية لم تسمه، بشأن إعلان نتنياهو قوله، "لقد تم إبلاغ واشنطن بهذا الإعلان قبل صدوره ولا نعتقد أن (تعهد نتنياهو بضم الأغوار) يحول دون إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية في المستقبل".ش