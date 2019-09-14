ترامب ونتنياهو يتفقان على إمكانية انشاء تحالف دفاعي مشترك

وطن: في خطوة جديدة من الانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال، وانحياز ترامب لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لرفع أسهمه في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء المقبل.

أعلن الرئيس الأميركي، اليوم السبت، أنه اتفق مع نتنياهو خلال محادثه هاتفية بينهما، على إمكانية إنشاء تحالف دفاعي مشترك، بعد اجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وقال ترامب عبر صفحته على تويتر "كانت لي مكالمة اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية المضي قدما في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من شأنها أن تزيد ترسيخ التحالف الهائل بين بلدينا".

وأضاف "إنني أتطلع إلى مواصلة هذه النقاشات بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر".