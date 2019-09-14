إصابة شابين في إطلاق نار بأم الفحم في الداخل المحتل

وطن: أصيب شابان، أحدهما قاصر، اليوم، السبت، جراء جريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم في الداخل المحتل.

وبحسب بيان صادر عن مشفى العفولة، فإنّ شابا يبلغ من العمر 18 عامًا أصيب بجراح متوسّطة إلى خطيرة؛ بينما أصيب الآخر، ويبلغ من العمر 17 عامًا بجراح طفيفة.

وشهدت أم الفحم منذ مطلع العام الحالي عددًا من جرائم إطلاق النار، أسفرت إحداها عن مقتل الشاب ساهر محاميد (19 عامًا)، الذي تعرّض لإطلاق نار أثناء قيادته دراجته النارية قرب منزله، بمنطقة بيدر دبالا.