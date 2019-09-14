نتنياهو: لن أخوض حربًا في غزة إلا إذا كانت الخيار الأخير

وطن: قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت إنه لن يحوض حربًا ضد قطاع غزة، إلا إذا كانت الخيار الأخير.

وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة "13" العبرية، أنه "يرى في الحرب الخيار الأخير، ويأخذ في الاعتبار حياة الجنود والإسرائيليين".

وذكر أن جيش الاحتلال "أعد خطة لمعركة مختلفة عن السابق"، لافتًا إلى أنه لا ينوي الكشف عن تفاصيلها.

وقال: "قبل الخروج للحرب يجب التأكد من أنها لن ترفع فاتورة الدماء، وسنختار الوقت والمكان والأسلوب لمفاجئة حماس".

واستدرك بقوله: "ولكن إذا لم يكن هنالك حاجة لذلك فلن نفعله، ولن أقدم هذه العملية حتى ثانية واحدة قبل تحولها إلى ملحة من الناحية العملياتية، لأنني لن أُعرّض الدولة للخطر".

وأشار إلى أنه "من غير المؤكد أن يكون صاحب قرار في هكذا عملية لأن فوزه بولاية جديدة غير مؤكد" بعد تشرذم اليمين وإمكانية تشكيل بيني غانتس الحكومة القادمة.