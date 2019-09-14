(محدث) 46 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيزرية

وطن: أصيب 46 مواطنا على الأقل، بينهم طفلة (6 سنوات)، خلال مواجهات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت الليلة، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية عاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر الى مركز طبي في ابو ديس قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.

وأضافت المصادر أن 6 من أفراد عائلة واحدة اصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في منطقة "جسر القناطرة"، وامتدت إلى باقي انحاء البلدة وسط تمركز لقوات الاحتلال عند جامع العزير، وما زالت قوات الاحتلال حتى اعداد هذا الخبر تطلق القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المواطنين، ما تسبب، بحسب الهلال الأحمر، في اصابة نحو 40 مواطنا آخر بالغاز وجراء الاعتداء عليهم بالضرب، وإثر سقوطهم خلال عمليات المطاردة، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم.