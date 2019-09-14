الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بلدة "كفل حارس"

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت، أربعة شبان من بلدة "كفل حارس" قضاء سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونصبت حاجزًا على مدخل البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان الأربعة أثناء تنزههم في أحد الحقول على أطراف البلدة وإعدادهم وجبة شواء.

وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين هم: أكرم جابر أبو يعقوب وأمل حمد بوزيه، ومكرم صالح، وعماد محمود القاق، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن جنود الاحتلال أغلقوا بوابو البلدة وانتشروا على طريق الجسر ونصبوا حاجزًا عسكريًا وشرعوا بتفتيش المركبات والمواطنين.