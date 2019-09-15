قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا

وطن: أفادت السلطات الكندية بمقتل شخص، وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت في مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد.

وقالت متحدثة باسم ​الشرطة​ المحلية، إن القتيل هو شاب في الـ17 من العمر، وإن من بين الجرحى فتى عمره 13 عاما، وشابين في الـ16 من العمر، وشابا آخر عمره 17 عاما، إضافة إلى امرأة خمسينية.

وأكدت المتحدثة أن هناك العديد من المشتبه بهم، ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الآن ولا يزالون طلقاء، في حين ذكر شهود عيان أن مطلقي النار استهدفوا ضحاياهم بأسلحة نصف آلية.

المصدر: روسيا اليوم