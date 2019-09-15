قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا

وطن: قتل شخص وأصيب 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع في مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد، مساء السبت، بحسب وسائل إعلام كندية.

وقالت متحدثة باسم ​الشرطة​، إن القتيل هو شاب في الـ17 من العمر، وإن من بين الجرحى فتى عمره 13 عاما، وشابين في الـ16 من العمر، وشابا آخر عمره 17 عاما، إضافة إلى امرأة خمسينية.

وأكدت المتحدثة أن هناك العديد من المشتبه بهم، ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الآن ولا يزالون طلقاء، في حين ذكر شهود عيان أن مطلقي النار استهدفوا ضحاياهم بأسلحة نصف آلية.