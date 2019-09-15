الاحزاب الاسرائيلية تلتقي على استهداف غزة
رام الله - وطن: نشرت صحيفة اسرائيل هيوم العبرية تقريرا رصدت فيه مواقف الأحزاب المرشحة للكنيست بشأن العديد من القضايا، من بينها الموقف من الفلسطينيين وتحديدا الموقف من غزة:
الليكود: نحن نعمل على تعزيز قدرة الردع العسكرية وتوجيه الساحة السياسية بمسؤولية في الفترة الحساسة في المنطقة.
ازرق – ابيض: سنعيد الردع الذي تم شطبه، وسنهزم قوة حماس العسكرية ونعيد الأبناء. وبعد تحقيق هذه الأهداف، سنتوجه نحو الترتيب.
العمل – جسر: سننشر قبة حديدية أمنية للتغلب على القدرة العسكرية لحماس ونبادر إلى استئناف مفاوضات السلام.
يمينا: يجب تطبيق السيادة في يهودا والسامرة. وحان الوقت لانتهاج قبضة حديدية ضد حماس في غزة.
إسرائيل بيتنا: سياسة نتنياهو أفلست. يجب تغيير التوجه وإزالة تهديد حماس في الجنوب ووقف دفع رسوم الحماية لحماس.
المعسكر الديموقراطي: سنعيد الأمن لسكان غلاف غزة من خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتعزيز العملية السياسية.
القوة اليهودية: على كل صاروخ يُطلق علينا – سنطلق 50 صاروخا، وسنشجع هجرة أولئك الذين ليسوا موالين للدولة وسنسحق حماس.
يهدوت هتوراه: تقليديا، نحن لا نتخذ موقفا بشأن قضايا الخارجية والأمن. نحن نثق في الجهاز الأمني ورئيس الوزراء.
شاس: لا يوجد حاليا شريك فلسطيني. فيما يتعلق بقضية غزة، نحن نؤيد التدابير الأمنية لمواطنينا والهدوء في الجانب الغزي.
القائمة المشتركة: نهاية الاحتلال وإزالة الحصار المفروض على غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإخلاء المستوطنات.