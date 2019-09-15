توغل وإطلاق نار داخل حدود غزة

غزة- وطن: توغلت عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، لمسافة محدودة داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية، أن 4 جرفات عسكرية من نوع D9، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين قرب موقع صوفا العسكري.

وأوضحت المصادر، أن الآليات شرعت بعمليات تجريف وتسوية وإقامة سواتر ترابية، وسط إطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة من السياج الفاصل شرق رفح.

وأكدت أن إطلاق النار لم ينتج عنه أي إصابة في صفوف المواطنين.