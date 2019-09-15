الشعبية تدعو جماهير شعبنا لمقاطعة انتخابات الاحتلال

وطن: جدّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها لجماهير شعبنا في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات برلمان الاحتلال القادمة، مؤكدةً أنّ المشاركة في هذه الانتخابات يضفي شرعية إلى هذا الكيان المجرم، الذي أُقيم على أنقاض شعبنا ومدنه وقراه، ومن خلال ارتكاب المجازر والتطهير العرقي وسياسات التهجير والإبعاد.

واعتبرت الجبهة، في بيانٍ لها وصل بوابة الهدف، أن المشاركة العربية في هذه الانتخابات تضليل للرأي العام العالمي والمتضامنين مع شعبنا والمقاطعة الدولية، وتصويرٌ لهذا الكيان على أنّه ديمقراطيّ، وليس كياناً احتلالياً استيطانياً عنصرياً.

وشددت على أن العلاقة الوحيدة التي يجب أن تكون مع الاحتلال هي بمقاومته والتصدي لجرائمه المتواصلة ولسياساته العنصرية، ومقاطعة مؤسساته وأدوات قمعه الاحتلالية، لا الاندماج فيها.

وثمّنت الشعبية الجهودَ المبذولة من الرفاق في حركة "أبناء البلد" وحركة "كفاح" و"حملة المقاطعة" في توعية جماهير شعبنا في الداخل المحتل بأهمية مقاطعة هذه الانتخابات ومخاطر المشاركة فيها، وأدانت كل حملات التحريض بحقهم، كما عبرّت عن استغرابها لاستعداد بعض القيادات العربية للانضمام إلى حكومة الاحتلال، ما يعني أنها ستشكّل غطاءً له في عدوانه على شعبنا.