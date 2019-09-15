وزارة الزراعة تعلن موعد بدء قطف الزيتون لهذا العام

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الزراعة أن موعد قطف الزيتون لهذا العام، يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019 في جميع المحافظات، ويجوز لمدراء المحافظات تأخير القطف حسب المصلحة العامة.

ووفق كتاب صادر عن الوزارة، فإنه يتم تأخير موعد قطف الزيتون لصنف النبالي والـ 18 k إلى تاريخ 1/11/2019.

وأوضح أن قطف الزيتون الكبيس يبدأ من تاريخ 15/9/2019 على ان يتم أخذ اذن مسبق من وزارة الزراعة.

وأكد الكتاب أن تشغيل المعاصر يبدأ في 10/10/2019، بعد الحصول على اذن مسبق من الوزارة.