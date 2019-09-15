نتنياهو يصادق على بناء مستوطنة ويشكل لجنة لوضع خطة لفرض السيادة على الاغوار

وطن: صادقت حكومة الاحتلال اليوم الاحد على إنشاء مستوطنة جديدة في الاغوار .

وتأتي هذه المصادقة قبيل الانتخابات التي ستجري بعد غد الثلااثاء.

وكرّر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعيّة التي انعقدت في الأغوار، تعهّداته بإحلال السيادة الإسرائيليّة على كافة المستوطنات في الضفة الغربيّة.

كما تعهّد نتنياهو بضم "مناطق أخرى ضروريّة لأمننا ولضمان تراثنا"، في إشارة على الأرجح، إلى أماكن دينية في الضفة الغربيّة، وأوضح أن تطرح في الخطّة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي قال نتنياهو إنها "ستطرح قريبًا جدًا بعد الانتخابات".

وأعلن نتنياهو أنه اختار طاقم عمل، يرأسه مدير عام مكتبه، لبلورة "خطّة لإحلال السيادة على الأغوار وشمال البحر الميت، فور إقامة الحكومة المقبلة في الكنيست المقبلة".