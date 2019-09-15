تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة الثلاثاء المقبل

اريحا- وطن: اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية عن اجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يوم الثلاثاء 17/09/2019 ، حيث ستغادر اخر حافلة الساعة الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين .

ويعود العمل على معبر الكرامة يوم الاربعاء 18/09/2019 كالمعتاد بنظام ال24 ساعة حيث ستغادر اول حافلة الساعة السابعة والنصف صباحا ً في كلا الاتجاهين .

هذا وننوه بأن المعبر يعمل طيلة الاسبوع بنظام ال24 ساعة من الاحد الساعة السابعة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة في كلا الاتجاهين .

اما السبت فيعمل من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً .