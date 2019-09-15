الاحتلال يقرر فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية واغلاق معابر قطاع غزة الثلاثاء المقبل

وطن: قررت سلطات الاحتلال ، اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، يوم الثلاثاء المقبل، خلال انتخابات الكنيست، منذ منتصف ليلة الإثنين المقبل

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، إنه "سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات للكنيست الـ21، ابتداءًا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء 16/09/2019 وحتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء". 17/09/2019

وأوضح بيان جيش الاحتلال أنه سيتم السماح خلال فترة الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، وفقًا لموافقة منسق نشاطات حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، منوها إلى أنه سيتم فتح الحواجز وفقًا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر الرسمية.