مصرع شخصين وإصابة 236 آخرين في 261 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي شخصين مصرعهم وأصيب 236 آخرين بجروح، جراء 261 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 261 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 236 آخرين، وصفت إصابه 2 منهم بالخطيرة و 11 بالمتوسطة، و 223 بالطفيفة .

وأضاف، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 14822 مركبة، وأنزلت عن الشارع 38 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5648 مخالفة مرورية، وحجزت 385 مركبة للتأكد من قانونيتها بالاضافة الى اتلاف 868 مركبة .