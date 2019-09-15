آلية السفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وأوضحت "الداخلية" أن السفر يوم الاثنين 16 سبتمبر سيكون مخصصًا للمسافرين في الحافلات العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة حتى الرقم (98) من كشف (9/8).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت "الداخلية" إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على رابط كشف السفر اضغط هنا