المُعارضة في زامبيا تتهم الرئيس بتهريب أموال ومخدرات من "إسرائيل"

وطن: أثارت الزيارة التي أجراها الرئيس الزامبي إدغار لونغو إلى دولة الاحتلال قبل عامين، ضجة سياسية في الآونة الأخيرة في الدولة الأفريقية، بعد أن قالت المعارضة هناك، أنه تم تهريب أموال سوداء ومخدرات في طائرته.

وقال الوزير السابق تشيشيمبا كامبفيلي "هناك مزاعم أنه تم تهريب أموال من إسرائيل في الطائرة الرئاسية. لا أمتلك أدلة على ذلك، لكنني أترك لك هذا، أخي الرئيس العزيز. لا تظن أني أكرهك. لا يوجد شيء لي ضدك، ولكنني أحاول الدفاع عن استقامتك، والدفاع عن استقامة زامبيا. لأنه لو أثبت أنه تم بالفعل، تهريب مخدرات بواسطة الطائرة الرئاسية، سنكون كدولة في مشكلة، ومن سيعاني هو ليس الرئيس لونغو، إنما الأشخاص البسطاء في زامبيا".

وفي أعقاب ذلك، أصدر سفير الاحتلال في زامبيا غرشون كيدار بيانا توضيحيا، أشار فيه إلى أن هذه المزاعم هي "خبيثة وكاذبة"، مؤكداً على "طيب واستقرار" العلاقات بين البلدين.

وقال السفير، إن "التعاون بين الحكومتين يزدهر، والآن فقط، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، فيما يتعلق بالفنون والطبيعة والسياحة".