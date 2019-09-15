تجديد الاعتقال الإداري للأسير مؤمن الأطرش للمرة الرابعة

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مؤمن موسى الأطرش(25عاماً) من سكان مدينة الخليل، وذلك للمرة الرابعة، مدة أربعة أشهر.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن الاحتلال اعتقل الأسير الأطرش بتاريخ 5/6/2018، بعد اقتحام منزل عائلته، وبعد التنكيل بمحتويات المنزل، اعتقل الاحتلال مؤمن ونقله إلى مركز تحقيق عتصيون.

وذكر بأن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت بحق الأسير الأطرش بعد أسبوعين من اعتقاله، قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر، وقبل أن تنتهي المدة بيومين جددت له الأمر الإداري للمرة الثانية مدة ستة شهور أخرى، ثم مرة ثالثة لأربعة أشهر، وهذه المرة الرابعة لذات المدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأطرش متزوج وأب لطفلة تدعى قطر الندى، وقد رزق بها خلال فترة اعتقاله.