أسرى "الديمقراطية" يشرعون بالإضراب عن الطعام دعما للأسرى الإداريين

وطن: بدأت منظمات الجبهة الديمقراطية في سجون الاحتلال بتطبيق خطة إسناد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وفي بيان وصل وطن نسخة منه، أكدت الديمقراطية على دخول الإضراب دفعة أولى مكونة من خمسة عشر أسيراً من أبناء الجبهة، لينضموا الى معركة الصمود التي خوضها الرفيق الأسير اسماعيل خلف (الدرة) المضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة وخمسين يوماً، الى جانب باقي الأسرى الاداريين، دعما لصمودهم ومطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري ونيل حريتهم.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، أن منظمات الجبهة في السجون، قررت خطوات أخرى تشمل انضمام دفعات جديدة من عشرات الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، الى معركة الإضراب عن الطعام، وذلك من خلال خطوات تدريجية وتصاعدية حتى يحقق الأسرى مطالبهم المشروعة.

وجدير بالذكر، ان ممثلي الجبهة في الحركة الأسيرة كانوا قد حملوا سلطات الاحتلال وإدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، مؤكدين انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المخاطر التي تهدد حياة الاسير اسماعيل خلف واحمد غنيم وغيرهما من الاسرى المضربين.

يذكر ان الدفعة الاولى من أسرى الديمقراطية الذين بدأوا صباح اليوم الاحد 15/9 الإضراب عن الطعام إسنادا للأسرى الإداريين وهم: هيثم عنتري ، ومنذر صنوبر ، وابراهيم عرام ، ومجدي سالم ، وليث محسن ، وانيس حلبية ، ومعتز دخل الله ، ومحمد زهران ، وعبد صلاح ، وهمام عطا ، ومعتز جفال ، وانيس عمرو.