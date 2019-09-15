توقيف العقيد المحال للتقاعد القسري أسعد مقبول.. والشرطة لوطن: عليه أوامر حبس بسبب ديون لم يلتزم بتسديدها

وطن: اعتقلت شرطة نابلس العقيد في الأمن الوطني المحال للتقاعد القسري، أسعد مقبول، وتم إيقافه منذ يوم أمس السبت في مركز "تل" بمحافظة نابلس.

وفي اتصال مع وطن، أفاد زميله المحال للتقاعد قسراً، الرائد خالد أبو جورة، أن مقبول تم اعتقاله على خلفية أوامر سجن من سنة، بسبب قضية ديون مستحقة عليه وهو ملتزم بتسديد الديون.. معتبراً أن اعتقاله في هذا التوقيت بالذات يأتي على خلفية الاعتصامات التي ينفذها الضباط المحالون للتقاعد القسري أمام رئاسة الوزراء منذ 12 يوماً، للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم.

وعلمت وطن من مصادر مطلعة، أن العقيد مقبول هدد اليوم بخوض إضراب عن الطعام، ما لم تنجح مناشداته بالإفراج عنه، وإعطائه الفرصة لتسديد ما عليه من ديون مستحقة.

وفي ردّه على أسباب الاعتقال، قال المتحدث باسم الشرطة، إن إيقاف مقبول جاء على خلفية عدم دفع الديون التي عليه.

وأكد ارزيقات في اتصال مع وطن أن مقبول صادر بحقه 6 أوامر حبس منذ العام الفائت بسبب تهربه من تسديد ديون خاصة وشيكات.

وفي سؤاله له حول توقيت الاعتقال، قال رزيقات، إن الشرطة طوال تلك المدة كانت تمارس عليه أسلوب الإقناع لتسديد الديون، وحل القضية بشكل ودي، بسبب كونه زميلاً سابقاً، وبعد فشل تلك المحاولات قامت الشرطة بتنفيذ أوامر الحبس وقامت بتوقيفه.

نافياً في الوقت ذاته وجود أي سبب آخر لاعتقاله.

وكان العقيد أسعد مقبول قد أكد خلال استضافته في شبكة وطن الإعلامية، أن عدد الضباط العسكرين المحالين للتقاعد قد وصل الى 200 ضباط وضابطة، مطالباً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة، التي أقيلوا قسراً دون أي سابق إنذار في عهد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، بحسب قوله.