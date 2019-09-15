(صورة) نتنياهو يتغزّل بقناة "الجزيرة" القطرية

وطن: قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى فى دولة الاحتلال، امتدح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قناة "الجزيرة" القطرية، مطالباً وسائل إعلام عبرية الحذو بحذوها فى التغطيات الإخبارية.

وذكرت الصفحة الخاصة بإذاعة جيش الاحتلال "غالي تسهال" على تويتر، أنّ نتنياهو تغزل في قناة "الجزيرة" العربية الإخبارية، مقارنة بقنوات إخبارية ووسائل إعلام عبرية.

وقال نتنياهو: "قناة الجزيرة القطرية تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة"، مطالباً شبكات إعلام إسرائيلية مثل القناة 12 بالتلفزيون ونيوز إسرائيل 13 بالحذو حذوها.