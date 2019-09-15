زوجة الأسير المضرب سلطان خلف تناشد عبر "وطن" لمساعدته محذرة من فقدان حياته

رام الله- وطن: دخل الأسير المضرب عن الطعام منذ 60 يوماً، سلطان أحمد خلف، من بلدة برقين جنوب جنين، في حالة صحية حرجة.

وأكدت زوجة الأسير خلف أنه دخل مرحلة حرجة ويعاني من خلل في الدماغ وتقرحات في الفم وضعف شديد في الرؤية وشهقة مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة.

وأشارت في حديثها لوطن، بأن زوجها ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله.

وناشدت زوجة الأسير خلف، المسؤولين والمؤسسات الحقوقية التدخل للافراج عن زوجها ومساعدته لسوء وضعه الصحي.

وأضافت بأن زوجها سيعقد له جلسة محكمة غدا الاثنين.

وبحسب محاميته أحلام حداد التي تتواصل مع العائلة، فقد حذرت هي الأخرى من خطورة وضعه الصحي بعدما دخل مرحلة حرجة، محذرة من فقدان حياته في أي لحظة.

يذكر أن هذا الاعتقال الثالث للأسير، وأعادت قوات الاحتلال اعتقاله بتاريخ 8/7/2019، وأصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر، مما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، وقد كان اعتقل سابقاً وأمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال؛ بتهمة انتهمائه لمنظمة فلسطينية تقاوم الاحتلال.